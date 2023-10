Norge IDAG

Et andre evakueringsfly fra Israel organisert av UD og Norwegian landet i kveld på Gardermoen, med 25 passasjerer ombord. Foto: NTB

Nordmenn i Israel:

UD sender ikke flere evakueringsfly til Israel

Utenriksdepartementet setter ikke opp flere flyavganger for å hente nordmenn som vil hjem fra Israel. – Men vi undersøker både kommersielle og ikke-kommersielle muligheter for fly, båt og over land, sier pressevakt Mathias Rongved i UD til Dagbladet.