Senator Rick Scott tegnet et mørkt bilde av situasjonen som er og har vært i Amerika, men har tro på at Donald Trump kan snu det. Foto: Aleksander Overå

Rick Scott:

– Ufødte babyer er babyer, beklager demokrater

Senator Rick Scott fra Florida var blant talerne på CPAC 2025. Han snakket om hvordan det er et ansvar å etterlate landet i bedre forfatning for barnebarna. Etter en peridoe hvor mye har gått feil vei, har han tro på at det nå snur med Donald Trump.