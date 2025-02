Norge IDAG

Slovakias statsminister, Robert Fico. Foto: U.S. Army photo by Elizabeth Fraser / Arlington National Cemetery

Slovakias statsminister på CPAC 2025:

– Ukraina har blitt offer for dårlig strategi

På CPAC 2025 i Washington D.C. talte Slovakias statsminister Robert Fico fredag ettermiddag. Han hadde fokus på krigen i Ukraina og hvordan Europa kan spille en viktig rolle sammen med USA for å oppnå fred, men han åpnet talen sin med å hedre en slovakisk immigrant som kjempet for de allierte under andre verdenskrig, Michael Strank.