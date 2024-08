Norge IDAG

UKRAINA: Lystenning i den ortodokse kirken i Lypivka 28. april 2024. Foto: NTB/AP/Francisco Seco

Ukrainas folkevalgte vedtar lov som åpner for forbud mot ortodoks kirke

Ukrainas nasjonalforsamling har vedtatt en lov som baner vei for et forbud mot et ortodoks kirkesamfunn som anklages for bånd til Russland.