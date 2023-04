Norge IDAG

Peeter Karu har nylig vært i Ukraina og overlevert to biler. Foto: Privat

Krigen i Ukraina:

– Ukrainske soldater er fulle av kampglød

Estiske Peeter Karu, har nettopp vært i Ukraina. Med seg hadde han og kameraten to biler fra Norge. De ble overlevert til ukrainske soldater like over grensen.