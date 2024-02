Norge IDAG

TEKNISK: Inne i tunnelen under UNRWA-hovedkvarteret, ble det i tillegg til våpen funnet datautstyr fra Hamas. Foto: Skjermdump fra IDF

Under UNRWA-hovedkvarter er funnet datasenter for Hamas

IDF har oppdaget et underjordisk anlegg for Hamas under FN-komplekset i Gaza, der det også er funnet våpen.