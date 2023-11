Underlig fra Vårt Land om Misjonskirkens lære om homofili

Sjefredaktør i Vårt Land, Bjørn Kristoffer Bore: – Hvordan kan man ønske alle slags mennesker velkommen til en menighet, men samtidig si at de ikke får bli medlem av den? spør Vårt Land, på lederplass, etter at Misjonskirken Norge slo fast at de ikke endrer sitt syn på homofilt samliv. Foto: Nils Bakke/IKAJ (innfelt)