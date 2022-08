Norge IDAG

Underordning

Når Paulus skriv om underordning, startar han slik: «Ver kvarandre underordna i age for Kristus». Eller på bokmål: «Underordne dere under hverandre i Kristi frykt» (Ef 5.21.) I det siste har eg lese og høyrt ein del om underordning, med særleg vekt på kvinner si plikt til å underordna seg i familien. Og det er ingen tvil: Kvinner skal underordna seg. Det kan vi lesa om i dei neste versa. Men det er då likevel mitt inntrykk at dette vers 21 som innleier heile underordninga, blir hoppa litt for lett over. Av dette verset går det då tydeleg fram at det er gjensidig underordning, og då skal mannen underordna seg også.