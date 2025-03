Norge IDAG

Kibbutz Be'eri i Sør-Israel fotografert 22. oktober 2023, etter at de hadde blitt rammet av terrorangrepet fra Hamas 7. oktober. Foto: Yossi Zeliger/TPS

IDF-granskning avslører alvorlige svikt 7. oktober:

Undervurderte Hamas

En intern IDF-granskning avslører alvorlige svikt i forbindelse med Hamas' terrorangrep 7. oktober 2023, der over 1200 israelere ble drept og hundrevis tatt som gisler. Forsvarssjefen varsler sin avgang for å ta ansvar for feilene som blei gjort.