Amuletten, holdt av 12 år gamle Dafna Filshteiner. Foto: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Israel:

Ung jente fant en 3500 år gammel egyptisk amulett

Under en familietur nær et arkeologisk område i Hod Hasharon fant 12 år gamle Dafna Filshteiner en eldgammel skarabe. Oppdagelsen vil bli presentert for publikum på Jay og Jeanie Schottenstein National Campus for the Archaeology of Israel.