SOMMERJOBB: Rundt 30 ungdommer har lønnet sommerjobb på bibelcampen i år. Bård André Hauge (18) fra Nærbø, Lars Martin Lund (18) fra Sandnes og Kristina Lie Eide (19) fra Hønefoss jobber i kiosken. – Det er fint å kunne kombinere jobb og ferie, sier de fornøyd. Foto: Dag Buhagen

- Ungdommer har sommerjobb på bibelcamp

I alt 30 ungdommer har sommerjobb på Justøyfamiliens Bibelcamp i år, der de og sørger for at gjestene får et optimalt opphold. De siste årene har bibelcampen estimert rundt 25.000 gjestedøgn i løpet av sesongen.