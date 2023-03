Norge IDAG

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktningers (UNRWA) generalkommissær Philippe Lazzarini. Foto: NTB/AP/John Minchillo

UNRWA-lærere priser Hitler

En rapport fra en israelsk ideell organisasjon avslører at UNRWA, FNs byrå for palestina-arabiske flyktninger og deres etterkommere, ikke har fjernet innhold som forherliger terrorisme og demoniserer Israel fra skolenes læreplan. Det melder Times Of Israel.