Norge IDAG

Kommentarartikler

Innsamlingskontrollen opererer med en grønn- og rødliste. Noen organisasjoner har valgt å bli med i stiftelsen, og betale det de krever, av frykt for å bli rødlistet. Foto: Logo Innsamlingskontrollen/Faksimile: https://www.innsamlingskontrollen.no/artikler, lest 13.12.22

Uryddig rødlisting av Innsamlingskontrollen

Det at Innsamlingskontrollen opererer med en rød liste, OBS-listen, på organisasjoner som har valgt å ikke bli med i IK, fremstår som uryddig. Det kan føre til at mange organisasjoner er redd for å ikke være grønn-listet i denne private stiftelsen. At organisasjoner av frykt for å bli offentlig hengt ut i media av denne private stiftelsen som tar betaling for å godkjenne de, er problematisk.