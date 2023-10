USA flytter hangarskip nærmere Israel i frykt for flerfrontskrig

USS Gerald R. Ford, et av verdens største hangarskip, ankommer Halifax 28. oktober 2022. Pentagon har beordret Fords angrepsgruppe å sette kursen mot det østlige Middelhavet for å være klar til å hjelpe Israel, uttalte to amerikanske tjenestemenn søndag 8. oktober 2023. USS Gerald R. Ford har et mannskap på anslagsvis 5000 og flere jagerfly på dekk. Hangarskipet ledsages av kryssere og destroyere i det som syntes å fremstå som en rå maktdemonstrasjon til avskrekkelse for dem som ønsker å angripe den jødiske staten dersom IDF går inn med bakkestyrker på Gazastripen. Foto: Andrew Vaughan/The Canadian Press via AP, Arkiv/NTB.