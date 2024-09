Norge IDAG

LEDET ANGREPET: Yahya Sinwar skal ha beordret angrepet på Israel 7. oktober i fjor Foto: AP Photo/Khalil Hamra / NTB

USA sikter Hamas-leder

Justisdepartementet kunngjorde tirsdag en siktelse mot Hamas-leder Yahya Sinwar og andre militante i forbindelse med herjingene 7. oktober 2023 i Israel. Den syv-punkts kriminelle klagen inngitt i føderal domstol i New York City inkluderer anklager om å ha konspirert for å gi materiell støtte til en utenlandsk terrororganisasjon, noe som resulterte i døden. Den anklager også Iran og Libanons Hizbollah for å gi økonomisk støtte, våpen, inkludert raketter, og militære forsyninger til Hamas for bruk i angrep.