USAs utenriksminister Marco Rubio har benyttet seg av en nødautorisasjon for å levere våpen til Israel. Foto: NTB/AP/Ohad Zwigenberg,

Tar akutt grep:

USA vil sende våpen for 4 milliarder til Israel

USAs utenriksminister Marco Rubio er klar for å sende våpen for 4 milliarder dollar til Israel. Det er nå andre gang på en måned at Trump-administrasjonen har omgått Kongressen i det som kalles en nødautorisasjon, for å sende våpen til landet.