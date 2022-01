Norge IDAG

SAMLIVSTEOLOGI: Anne Mari Schiager Topland, nestleder i synodestyret i Frikirken, tar sterkt til orde for en prosess der kirkesamfunnet åpner for mulig endring av synet på likekjønnet samliv. Foto: KPK

Nestleder i Frikirkens synodestyre: – Usikker på om jeg kan lede kirkesamfunnet videre

Anne Mari Schiager Topland mener det er så viktig at Frikirken åpner for teologisk drøfting og redegjørelse av sitt syn på likekjønnet samliv, at hun er usikker på om hun kan lede kirkesamfunnet videre.