Letitia Wright tar fikk prisen for enestående banebrytende opptreden for sin rolletolkning av prinsesse Suri i «Black Panther» på den 50. årlige NAACP Image Awards i 2019. Rollen gjentok hun i de to avslutningsfilmene «Avengers: Infinity War» og «Avengers: End Game» i suksesserien til Marvel. Foto: Chris Pizzello/NTB Scanpix