GJENTAR SUKSESSEN: Lørdag 13. mai blir dagen for The Send da alt Guds folk skal komme sammen for å tilbe Jesus i Ekeberghallen i Oslo, og deretter i Kristiansand og Stavanger. Dette er et arrangement der alle generasjoner skal feire Jesus. Bildet er fra The Send i Telenor Arena i fjor. Foto: Daniel Haddal

The Send Local Gathering i Ekeberghallen, Oslo:

— Utfordrer alle generasjoner til et liv i kristen tjeneste for Jesus

25. juni i fjor samlet The Send 9.000 i Telenor Arena i Oslo. I år blir det gjentagelse av det som er på god vei til å bli en ny tradisjon. Men nå satses det lokalt. Lørdag 13. mai er Ekeberghallen i Oslo arena for årets store gathering. 27. mai står Ravndalen i Kristiansand for tur, og deretter Rogaland der begivenheten finner sted i IMI-kirken 10. juni.