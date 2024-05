Norge IDAG

SLIT'AN: Enok Groven utenfor vintage-butikken sin «Slit'an» i Chr. Michelsensgate 7.

– Velkommen innom, sier Enok. Foto: Privat

Butikkeier Enok Groven dro til Israel for å gi landet en hjelpende hånd

Utsatt for hærverk, boikott og branntrusler

Etter 7. oktobermassakren og den påfølgende krigen, kjente Bergens realitykjendis, Enok Groven, at han måtte til Israel for å bidra. Her hjemme mistet han venner, kunder, forretningsavtaler, og ble utsatt for hærverk og trusler.