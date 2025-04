Valget av ny pave starter 7. mai

Pave Frans døde andre påskedag, 88 år gammel. Nå leter Den katolske kirke etter en etterfølger, og valget starter 7. mai, bekrefter Vatikanet.

Publisert: 28.04.2025 kl 19:22

Mandag ble Det sixtinske kapell stengt for publikum, som ledd i forberedelsene. Kardinalene samlet seg samme dag til sitt første møte siden Pave Frans' begravelse.

Konklavet foregår bak lukkede dører i Det sixtinske kapell. På konklavets første dag vil det foregå én avstemming. Deretter kan det være opptil fire avstemninger de påfølgende dagene.

Rundt 135 kardinaler under 80 år har stemmerett. For å bli valgt til pave må en kardinal ha to tredels flertall.

De to foregående konklavene, i 2005 og 2013, varte bare to dager. Gjennomsnittlig lengde på de siste ti konklavene er tre dager.

Må bli kjent

Den svenske kardinalen Anders Arborelius sier imidlertid at den kommende konklavet kan komme til å ta lengre tid, siden mange av kardinalene som pave Frans har utnevnt aldri har møtt hverandre tidligere.

Pave Frans gjorde et poeng ut av å utnevne kardinaler fra mange steder som aldri hadde hatt kardinaler tidligere – som Myanmar, Haiti og Rwanda.

– Vi kjenner ikke hverandre, sier Arborelius, som selv skal være med. Enkelte har også pekt ham ut som en mulig kandidat til å ta over etter pave Frans.

Pave Frans og kardinal Anders Arborelius under en samling i Vatikanet i februar. Foto: Andrew Medichini / AP / NTB

John L. Allen Jr er redaktør for den katolske amerikanske nettavisen Crux og har skrevet flere bøker om Vatikanet. Han sier kardinal Pietro Parolin er en tidlig favoritt til å bli den neste paven.

– Han representer en fortsettelse av innholdet i Frans' pavegjerning, men uten det opprørske instinktet pave Frans hadde, sier han.

Enormt oppmøte

Det tidligste konklavet kunne ha begynt var 6. mai, sa Vatikanet. Å starte den en dag senere betyr at kardinalene vil få litt mer tid til sine generelle diskusjoner før den avgjørende avstemningen.

Frans, som var pave fra 2013, døde 88 år gammel 21. april. Hans begravelse lørdag og en prosesjon gjennom Roma til gravstedet ved Basilica di Santa Maria Maggiore tiltrakk seg store folkemengder. Det er anslått at over 400.000 var til stede.

Den tyske kardinalen Walter Kasper sier til avisen La Repubblica at tilstrømningen av sørgende tyder på at katolikker ønsker at den neste paven skal fortsette hans reformerende stil.

Veivalg

Frans, den første paven fra Latin-Amerika, forsøkte å åpne kirken for nye samtaler. Han tillot debatt om temaer som ordinasjon av kvinner som geistlige og strakk ut en hånd til LHBTQ-katolikker.

– Guds folk stemte med føttene, sier Kasper, som er 92 år og ikke skal delta i konklavet.

– Jeg er overbevist om at vi må gå videre i Frans' fotspor.

Imidlertid vil en blokk av konservative kardinaler etter alt å dømme kjempe imot og søke en pave som gjeninnfører tradisjoner og er mer tilbakeholdne til Frans' visjon om en mer inkluderende kirke.