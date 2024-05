Norge IDAG

KLAR TALE: Jan Willem Van der Hoeven under et tidligere norgesbesøk. Foto: Arkiv

Van der Hoeven:

– Det går mot 3. verdenskrig

Jan Willem van der Hoeven som er viden kjent som en av grunnleggerne av IKAJ, Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, kommenterer her talen Israels FN-ambassadør Gilad Erdan holdt sist uke, der han slo fast at FN står for fall.