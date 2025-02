Norge IDAG

USAs visepresident J.D. Vance rettet fredag kritikk mot Sverige etter at en koranbrenner er blitt dømt, kort tid etter at en annen koranbrenner ble skutt og drept. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

Vance kritiserer Sverige for korandom

USAs visepresident J.D. Vance kritiserer Sverige for å ha «dømt en kristen aktivist» for koranbrenning etter at «en venn av ham ble drept», melder flere medier.