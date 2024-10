Norge IDAG

Republikanernes presidentkandidat Donald Trump taler til tilhengere i Coachella, bak skuddsikkert glass etter sommerens attentatforsøk. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Væpnet mann pågrepet ved Trump-valgmøte

En mann ble pågrepet av politiet med hagle og et ladd håndvåpen ved et valgmøte for den republikanske presidentkandidaten Donald Trump i California lørdag.