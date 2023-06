Norge IDAG

Tegn og Mirakel: Gud grep inn med tegn og mirakel da Baard Jonny gav sitt liv til Jesus. – At jeg noen gang skulle få et sånt liv som jeg lever nå, kunne jeg aldri ha drømt om, avslutter Baard Jonny Sæterøy. Foto: Arne Fossen

Var det en engel som bøyde seg ned og ba for Baard Jonny i Vår Frue kirke?

Selv er han ikke i tvil om at det var en engel sendt fra Gud, som ble redskapet til at et langt liv i rus og elendighet tok slutt på golvet i Vår Frue kirke i Trondheim, en natt i april 2013.