Israelsk politi på åstedet for en av en rekke busseksplosjoner i Bat Yam, sentralt i Israel. Foto: NTB/AP/Ohad Zwigenberg

Var det Gud som grep inn?

En bussbombe eksploderte ikke - på grunn av at palestinske terrorister hadde stilt inn bomben et klokkeslett på kvelden, i stedet for om morgenen. Dermed var det ingen som kom til skade. Flere stiller seg nå spørsmål om det var Gud som grep inn.