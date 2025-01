Norge IDAG

Titusenvis av demonstranter deltok på March for Life fredag i Washington DC trass i det kalde været. Foto: Skjermdump X / March for Life

JD Vance til titusenvis av March for Life-deltakere:

– Vår regjering vil ikke kaste pro-life-demonstranter i fengsel

Visepresident J.D. Vance holdt sin første offentlige tale siden innsettelsen under den 52. årlige March for Life i Washington, D.C., fredag. Han forsikret deltakerne om at Trump-administrasjonen støtter dem og vil arbeide for å gjøre det lettere for familier å oppdra barn. Donald Trump lovet å hindre Demokratene i å legalisere abort frem til fødsel.