USA: De ti bud utenfor Texas State Capitol. Etter at en ny lov ble vedtatt i forrige uke, skal De ti bud stilles ut i alle klasserom i Louisiana. Foto: NTB/AP/Paul Weber

Louisiana har vedtatt å utstille de 10 bud i alle klasserom:

– Vår vestlige sivilisasjon er bygget på de 10 bud

De ti bud skal utstilles i alle klasserom i staten Louisiana, USA. Her uttaler sentrale kristenprofiler seg om hva de synes om denne nye loven, som ble vedtatt i USA forrige uke. Flere er positive. – Det er en gledelig nyhet fra Louisiana. Vår vestlige sivilisasjon med rettsstat, sivilsamfunn, familiestruktur og likhet for loven bygger på de ideologiske bærebjelkene nedfelt i de ti bud, sier partileder i Konservativt, Erik Selle. – I år feirer vi 1000 år for Kristenretten, og som samfunnsengasjerte kristne må vi bruke anledningen til å fremme hva kristen tro og verdier har betydd for landet, sier pastor Arnfinn Clementsen.