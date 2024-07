Norge IDAG

Donald Trump startet sin tale i natt med å snakke om de israelske ofrene for Hizbollahs angrep på en fotballbane på Golan. Foto: AP Photo/Alex Brandon/NTB

Donald Trump fordømmer angrepet på Majdal Shams:

– Våre hjerter går ut til familiene til disse barna

– Barbarene i Hizbollah skjøt en iransk presisjonsrakett mot disse barna. Våre hjerter går ut til familien til disse barna, ingen foreldre skulle måtte lide under det forferdelige tapet av et barn i hendene på terrorister, sa Republikanernes presidentkandidat Donald Trump da han talte på et valgkampmøte i Minnesota natt til søndag norsk tid.