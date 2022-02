Norge IDAG

NVE-prognosene viser at det er stor sannsynlighet for høye strømpriser ut året, og at vi kan få tilnærmet vinterpriser også om sommeren. Foto: Andrey Metelev / Unsplash

Varsler høye strømpriser hele året

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier at prognoser viser at det ligger an til høye strømpriser gjennom sommeren og også inn neste vinter.