TALER: Evangelist Svein-Magne Pedersen talte på Norge IDAG sine to store arrangementer i 2023, Oslo Symposium i april og generalforsamlingen på Bildøy bibelskole på Sotra i juni. Foto: Eli Bondlid

Vekkelsesåret 2023:

– Vårt motto er å bringe ut evangeliet til hele verden

VEKKELSE: TV-programmet «Miraklet er ditt» er ett av mange satsingsområder som Misjonen Jesus Leger (MJL) driver. Svein-Magne Pedersen forteller at det sendes til hele Asia, hele Afrika, Canada og Norge, hvor det bor seks milliarder mennesker og det dekker nærmere 130 land. 26.000 mennesker har på to år gitt til kjenne at de var blitt frelst ved å se på TV-stasjonens TV-sendinger over hele Asia.