Landsmøte: Landsmøtekomiteen frå venstre Anne Marit Dugstad frå KFH-styret, Liv Reidun Henriksen Hansen og Birthe Heradstveit frå Bergensgruppa. Foto: Privat

Kristen Forening for Helsepersonell KFH inviterer til Landsmøte 15.-18. juni:

— Ved å be, kan vi bety en forskjell

— Vi har et mandat og kall som er gitt oss av Gud, sier styreleder Anne Marit Dugstad. Hun tror at det er flere kristne helsearbeidere som savner et kristent nettverk, og oppfordrer dem til å melde seg inn i KFH og komme på Landsmøtet på Frekhaug 15.-18. juni. Det blir bønn, bibeltimer og mye lovsang og musikk på møtene.