Q42-GENERALEN: Wiggo Skagestad har vært med å gründet mye. Q42, men også mijon i Peru og radio 3,16. I radioen er han redaktøren som når den unge generasjon. Vi kan ikke la denne sjansen gå oss forbi, mener Wiggo og ber om forbønn og støtte til radioen som når 20 000 mellom 20 og 50 år daglig. Foto: Privat

Vekkelsen gav store skritt i tro i verdibyen Kristiansand: Q42 og Radio 3,16

«Vinnerskaller står når andre faller» synger håndballjentene i Kristiansand, om de vinner eller taper. Holder de bare gløden og motet oppe, vinner de mer! «Står når andre faller», kan godt være overskriften over Sørlandets plass i Norges verdi-geografi. Underlagsmaterialet for gallup før kommunevalget viste at 20 prosent av folket i Kristiansand så på KrFs kristne verdipolitikk som aktuell, mot 5 prosent på Vestlandet og 1 prosent i Oslo. Blir Sørlandet vekkelsens spydspiss?