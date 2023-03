Norge IDAG

Etter de nylige bankkonkursene i USA stiller Finn Jarle Sæle spørsmålet: Kan vi få en finanskrise som i 2008? Foto: Gerd Altmann/Pixabay. Foto: Norge IDAG (collage/innfelt)

Velferdsstaten – og truslene mot den i økonomien

Vi fremfører i denne avis ofte en hyllest til Velferdsstaten – med stor V for Victory, seier. Men hva kan ødelegge den? USAs 16. største bank gikk ned sist uke. Like etter røk Signature-banken i New York. Så snakket en tirsdag 14. mars på amerikansk TV om Swiss Bank, og Deutsche Bank, som lenge har hatt problemer. Vi skjønner så pass at Europa vakler om en slik nedsmelting kommer i gang.