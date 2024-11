Norge IDAG

USA: Canadiske Jordan Peterson og engelskmannen Russell Brand kaster seg inn i den amerikanske valgkampen. Foto: Skjermdump YouTube

Jordan Peterson og Russell Brand kaster seg inn i den amerikanske valgkampen:

– Verden setter sin lit til dere i kampen for friheten

– Dr. Jordan Peterson og jeg har vært på en ganske uvanlig reise. Jeg mener ikke bokstavelig talt; vi ankom hver for oss, men ved Guds hjelp er vi kommet sammen her på denne plattformen i Washington. Vi to er her for å kjempe for din frihet, for vår frihet, og den kollektive frihet.