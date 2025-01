Norge IDAG

VALGT BORT: Det som var vår framtid, barnet, har i en årrekke blitt prioritert bort i verden. Foto: iStock / Wikimedia / Collage Norge IDAG

Anita A. Sæle:

Verdens befolkning svinner bort

For mange folk på jorden? Glem det! Men det sa befolkningsbiologen Paul Ehrlich, for det ble ikke plass på jorden til oss alle, derfor måtte vi ikke få for mange barn. I filmene «Population Collaps» og «Birth Gap» på YouTube får vi statistikk fra de mest offisielle og solide forskningssentre på at det motsatte nå skjer.