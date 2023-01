Norge IDAG

Innsenderne argumenterer for Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius som den beste kandidat til nestledervervet i KrF. Foto: Flickr / KrF

KrF:

Verdi og geografi skiller KrFs nye nestlederkandidater

Dette skillet anbefales KrFere i landet å reflektere over før de velger sin nye nestleder og nytt sentralstyre. Jorunn Lossius og Ida Røse er to markant forskjellige politikere. KrF har for tiden kritisk lav oppslutning og mangler lederskikkelser som skaper engasjement for verdipolitikk blant velgerne. Derfor setter vi fokus på dette nå.