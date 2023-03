Norge IDAG

Debattinnlegg

Vern Lågendeltaet – for alltid!

Klimaminister Espen Barth Eide jublet for en global naturavtale, og lovet at Norge skulle gjøre enda mer for å beskytte norsk natur. Men det ble glemt så snart noen ville bygge motorvei gjennom det sårbare Lågendeltaet.