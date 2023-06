Norge IDAG

Verre enn Watergate

– Det er klart ifølge Durham-rapporten og høringene som er gjennomført av republikanerne i parlamentet i USA (The House), at de pågående skandalene i Bidens Hvite Hus er mye dypere og mer som en kreftsvulst enn Watergate noensinne var. Det er Newt Gingrich, tidligere speaker (stortingspresident) i kongressen som skriver dette. Det hele eksploderte i midten av mai, og avdekker at oppløpet som foregikk i fire år mot president Trump, var konstruert, oppdiktet, og manglet enhver rot i virkeligheten.