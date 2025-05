Norge IDAG

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) under Arbeiderpartiets 70. ordinære landsmøte 4. april 2025. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Vestre sier ja til norsk EU-medlemskap

Fra å ha vært medlem av Ungdom mot EU har helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) nå gått over til ja-siden og er for et norsk EU-medlemskap.