NOVA-FESTIVALEN: Denne reisen ble ekstra spesiell for Arvid Bentsen. Ikke bare falt det raketter like i nærheten. De fikk også besøke krigssonen der Nova-festivalen var. Foto: Privat

Arvid Bentsen kommer til Bildøy i sommer:

– Vi er alle skyldige i å hjelpe jødene praktisk

Da rakettene falt bare to mil unna, kunne de se hele Dødehavet opplyst som sola. Et halvt tonn sprengstoff var det i raketten som falt like ved hotellet deres. – Min sønn og jeg hadde lagt oss tidlig. Jeg ville gå i handlegata Mamilla dagen etter, besøke Ben Yehuda og legge bønnelapp ved Vestmuren. Men så gikk alarmen klokken 01.43, forteller Arvid Bentsen, som ikke bare hørte sirenen, men også så en kjempeeksplosjon.