Norge IDAG

Israels statsminister Benjamin Netanyahu møtte speaker Mike Johnson under sitt besøk til USA: Foto: Amos Ben-Gershom (GPO)

Statsminister Benjamin Netanyahu etter sin tale til Kongressen:

– Vi er forpliktet på å bringe alle sammen tilbake

Det sa Israels statsminsieter Benjamin Netanyahu i møte med gislenes familier og presidenten i Representantenes hus, Mike Johnson, etter at han talte til Kongressen onsdag. Han la til: – Vi gjør en intensiv innsats for å lykkes akkurat nå, og jeg håper at vi klarer det.