Norge IDAG

Daniel, Oz og Neriya forteller til Norge IDAG at de forsvarer alle folk i Israel. Det betyr hele befolkningen fra jøder til ikke-jøder, arabere og israelitter. Foto: Johnny Myhr-Hansen

Sersjant Oz i det israelske forsvaret:

«Vi gjør ikke slikt mot uskyldige mennesker»

Oz er leder for en av tanksene som IDF har på grensen til Gazastripen. Han forteller til Norge IDAG at alle israelere vil ha fred, men at de er klare om de må i kamp igjen.