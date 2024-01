Norge IDAG

– Vi er ikke maktesløse. Vi må hegne om håpet. Derfor støtter Norge også ukrainernes kamp, sa statsminister Jonas Gahr Støre i nyttårstalen 2023. Foto: Fredrik Varfjell / NTB / POOL

Støres nyttårstale etter nytt år med krig og frykt:

– Vi er ikke maktesløse

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier 2023 ble et vanskelig år for mange. Han ber om slutt i krigføring – og sier at håpet lever.