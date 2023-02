Norge IDAG

SermonIndex har lagt ut videoer fra vekkelsen på YouTube. Foto: Skjermdump YouTube

Vekkelse fra Asbury-universitetet til læresteder rundt om i Amerika:

– Vi er vitne til en inngripen fra Gud

Det er en professor ved Asbury universitet, det fremste konservative fakultet i Amerika i dag, som uttaler dette. Han legger til at det som skjer har gjort ham full av håp for at det er en ekte vekkelse som bryter ut – og at den vil få konsekvenser på universitetsområdet og videre ut i Amerika.