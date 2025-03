Norge IDAG

Diverse skjermer er mye brukt, også i klassesituasjon på barneskolene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Vi hadde ikke hatt pornoblader i skolesekken til barna, men det har de på disse skjermene

KrF-politiker Glenn Tønnessen reagerer på at skolebarn mangler sikring på digitale enheter. – Jeg vet dette er situasjonen på mange skoler, uten at folk er klar over det, advarer Tønnessen, som har foreslått tiltak i fylkesstyret til Agder KrF.