Norge IDAG

FORSKER PÅ KLIMA: Jens Ulltveit-Moe er styreformann i Cicero, et forskningsinstitutt med 100 forskere på klima. Ulltveit-Moe har også en bedrift i Brasil som nå tjener penger på fornybar energi. Foto: Oslokirken

Jens Ulltveit-Moe – investor, gründer og næringslivsleder:

– Vi har et forvalteransvar

Jens Ulltveit-Moe er en institusjon i norsk samfunnsliv. Han er investor, gründer og næringslivsleder, og er en av de rikeste og mest innflytelsesrike menn i Norge. For nesten 20 år siden førte han næringsvirksomheten sin gjennom et grønt skifte, og har blitt en fremtredende banebryter på feltet. De færreste vet derimot at storfamilien hans har kristne røtter.