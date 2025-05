Norge IDAG

Lørdag 10. mai blir det gjensyn med Kristiansands Vidar, Hanne og Torhild på Evangeliske Sanger i Sør i Bjellandshallen. Foto: Privat

«Evangeliske Sanger i Sør» for 57. gang:

– Vi har et ønske om å løfte opp Jesus

Bjellandshallen, 4,5 mil nord for Mandal, er stedet som kommende lørdag, 10. mai, huser det populære arrangementet «Evangeliske Sanger i Sør». 500 sitteplasser står klare for å inntas denne kvelden, utrykker Geir Øynes, som lover en inspirerende sang- og musikkopplevelse, med et rikt innhold og et sterkt budskap.