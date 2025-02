Norge IDAG

Den israelske fangen Eli Sharabi, som har blitt holdt som gissel av Hamas i Gaza siden 7. oktober 2023, blir her eskortert av Hamas-krigere før han blir overlevert til Røde Kors lørdag. Foto: NTB/AP

Har kjempet for at broren skulle bli fri fra Hamas:

– Vi har ikke tid til å sørge

Lørdag slapp han fri som gissel etter fangenskap hos Hamas. Han visste ikke at kona og de to døtrene er blitt myrdet av Hamas. Også broren hans er drept. Her er historien om Eli Sharabi, som Israel Hayom delte i helgen.