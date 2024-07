Norge IDAG

UTENRIKS-NEKT: Espen Barth Eide nektes møte med Israels utenriksminister. Foto: Javad Parsa / NTB

Netanyahus talsmann til TV2 i Norge:

– Vi har nok jødehatere lokalt i Gaza

David Mencer, som er pressesjef for Israels statsminister Benjamin Netanyahu, bekrefter overfor TV 2 at et møte med Barth Eide er uønsket.